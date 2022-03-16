Minikler 23 Nisan’da Nazilli’de sahne alacak

Nazilli Belediyesi Minikler Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan ‘Bugün Doğum Günüm’ isimli tiyatro oyunu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Senaryosunu Mukaddes Yüksel’in hazırladığı ve Nurşen Osanç’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Bugün Doğum Günüm’ isimli tiyatro oyunu, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. Nazilli Belediyesi Minikler Tiyatro Grubu tarafından yaklaşık 3 aydır hazırlıkları yapılan ve 27 çocuk oyuncunun yer aldığı oyun Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Tiyatro oyununun ardından müzikal ve dans gösterileri yapılacak. Eğitmenliğini Emre Grep’in yaptığı müzikalde çocuk oyuncular kendi çaldıkları enstrümanlar ile kulakların pasını silecek.

Nazilli’de çocukların tiyatroyu sevmesi ve bu kültürün yaygınlaşması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tiyatro Grubu Eğitmeni Nurşen Osanç; “Emek ve özverinin değersizleştiği dünyada emeğin ne kadar değerli bir şey olduğunu aşılamaya çalıştığımız çocuklarımıza tiyatroyu anlatmaya ve öğretmeye çalıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün asla pes etmeyen yanını öğrencilerimize Atamızın armağanı 23 Nisan akşamı tiyatro ve müzikle kutlama çalışmalarına son hızla devam ediyoruz. Bizlere destek veren Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.