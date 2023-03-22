Minik öğrenciler Dünya Su Günü’nü kutladı

Aydın Seyda Kayhan Anaokulu öğrencileri 22 Mart Dünya Su Günü’nde eko-okul projesi çerçevesinde su kaynaklarının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Minik öğrenciler, suyun kıymetini anlamak için bir arada şarkılar söyleyip pankartlar taşıdılar. Okul bahçesinde gerçekleşen Dünya Su Günü etkinliğine, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Minik öğrenciler açtıkları pankartlarda "Suyu Sev, Suyu Koru", "Suyun Önemi", "Su İçin Hayat" gibi sloganlar ile suyun ve su kaynaklarının korunması gerekliliğine dikkat çektiler. Aynı zamanda öğrenciler, su kaynaklarının azalması, kuraklık ve çevre kirliliği gibi konuların önemine değinerek, tüketim alışkanlıklarının su kaynaklarını nasıl etkilediği konusunda da katılımcıları bilgilendirdiler. Etkinliğin sonunda minik öğrenciler su kaynaklarının korunması için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suyu koruyalım, geleceğimizi kurtaralım" diye hep bir ağızdan seslenerek “Siz de su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak için bugün adımlar atabilirsiniz. Suyu tasarruflu kullanarak, gereksiz tüketim alışkanlıklarından kaçınarak ve çevre kirliliğini önleyerek, su kaynaklarını koruyabilir ve geleceğimizi kurtarabiliriz” açıklamalarında bulundular.