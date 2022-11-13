Minik öğrenciler AFAD gönüllüleri ile tatbikat yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri AFAD gönüllüleri ile çök-kapan-tutun tatbikatı yaptı. Tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen tatbikat renkli görüntülere neden oldu.

Nazilli’de bir anaokulun öğrencileri ülke genelinde gerçekleştirilen çök-kapan-tutun tatbikatına katıldı. Nazilli AFAD gönüllüleri ile gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler önce depremin ne olduğunu, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrendi. Öğretmenleri ve AFAD gönüllüleri tarafından verilen teorik eğitimin ardından saatler 18.57’yi gösterdiğinde ise tüm Türkiye ile aynı anda çök-kapan-tutun uygulamasını gerçekleştirdi. Renkli görüntülere neden olan etkinlikte minik öğrenciler öğrendiklerini büyükleri ile paylaşacağını ve herkesin deprem anında çök-kapan-tutun yapmasını söyledi.

Tatbikat sonrası Nazilli AFAD gönüllüleri minik öğrencilere eğitim verdi. Anaokulunun Kurucu Müdürü Nursen Dankı, “Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen deprem tatbikatını biz de kurumumuzda AFAD işbirliğinde gerçekleştirdik. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini hem öğrendik hem de çocuklarımıza öğrettik. Bizim için çok güzel bir etkinlik ve güzel bir sonuç oldu” dedi.

Nazilli AFAD Gönüllü Koordinatörü Songül İnan ise, “Bugün çocuklara deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattık. Uygulamasını yaptık. Türkiye genelinde yapılan çök-kapan-tutun tatbikatına biz de Nazilli’den destek olduk” dedi.