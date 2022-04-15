Minik Halterciler Kuyucak’ta yarıştı

Aydın’ın Kuyucak ilçesi, Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 32 ilden 300’e yakın minik sporcunun ter döktüğü şampiyona büyük ilgi gördü. Gençliğe büyük önem verdiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası ve Kuyucak Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nın ilçemizde yapılması nedeniyle büyük onur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nın yapıldığı Kuyucak 32 ilden gelen yaklaşık 300 sporcuya ev sahipliği yaptı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün ev sahipliğinde Kuyucak Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonası’nın 2. günü açılış etkinliğine Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı başta olmak üzere, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikcioğlu, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ve Kuyucak ilçe Protokol üyeleri ile çok sayıda davetli minik haltercilerin mücadelesine tanık oldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan açılış töreninde ilk olarak Kuyucak Halk Eğitim Merkezi ve ASO bünyesinde ki Halk oyunları ekiplerinin zeybek gösterisi büyük beğeni ile izlendi. Açılış konuşmalarında ilk konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikcioğlu “Türkiye Şampiyonasının 1. Ayağını Kuyucak’ta yapmaktayız. Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü “Türkiye halterinin geleceğinin adımları iki güzide belediyemiz ve ticaret odamızın desteği sayesinde burada atılıyor. El birliğinin ve el ele vermenin en güzel örneğini burada gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençliğe büyük önem verdiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret odası ve Kuyucak Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Minikler Türkiye Halter Şampiyonasının ilçemizde yapılması nedeniyle büyük onur duyuyoruz. Kuyucak ilçesi ve Kuyucak Belediyesi olarak birçok spor dalında 400’ün üzerinde genç ve çocuklarımıza lisanslı sportif faaliyet vermekteyiz. Pamukören’den bu yana her yıl düzenli olarak açmış olduğumuz yüzme kurslarında bugüne kadar 4 binden fazla gencimize ve çocuğumuza bilimsel yüzmeyi öğrettik. İlçemiz sportif altyapısını fiziki olarak hemen hemen tamamlamış durumda. Gençlik Merkezinden Kültür Merkezine, spor alanlarından kapalı spor sahasına kadar olanakları çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz. Bundan sonrada sunmaya devam edeceğiz. Güreşte, halterde ve birçok spor dalında yetenekli çocuklarımızın gün yüzüne çıkartılması ve bu çocuklarımızın ülkemizi başarılarla temsil etmesi en büyük hedefimizdir. Bize bugün bu güzelliği yaşatan başta sayın bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi “20 yıldır ülkemizin birçok yerinde görev yaptım. Ancak burada tüm mütevazi imkanlara rağmen bunca spor projesinin hayata geçmesi hayallerimizden bile öte olduğunu gördüm. Bu mütevazi imkanlarla güzel neticeler elde etmek mesleki hayatımda büyük bir mutluluk duymama neden oluyor. Dolayısıyla bu organizasyonun burada düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise “Bu etkinlik yerel idarecilerle genel idareciler arasındaki iyi bir iş birliğinin güzel bir örneğidir. Kuyucak Belediye Başkanımızda bu anlamda çok güzel işler yapıyor. Bizlerde Gençlik ve Spor alt yapısına sağladığımız desteklerle spor tesisi olmayan mahalle neredeyse bırakmadık. Tesisi olmayan mahallelerimize de en kısa zamanda tesislerine kavuşturacağız. Bende emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ilk iki gün gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren minik sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Federasyon başkanı Talat, organizasyonda emeği geçen protokol üyelerine plaket vererek teşekkür etti.

14 Nisan’da başlayan Türkiye Halter Federasyonu Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 16 Nisan Cumartesi günü sona erecek.