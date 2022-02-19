Minik bebek sağlı ekiplerinin kucağında evde gözlerini dünyaya açtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, doğumun başladığını fark edince doğumu evde gerçekleştirdi. Anne adayı sağlıklı bir şekilde doğum yaparken, minik bebek de sağlık ekiplerinin kucağında gözünü dünyaya açtı.

Aydın genelinde her gün onlarca vatandaşın yardımına koşan 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kez Efeler ilçesinde yaşayan bir anne adayının yardımına koştu. Osman Yozgatlı Mahallesi’nde 40 haftalık hamile olan anne adayının doğum sancılarının artması üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, doğumun başladığını anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Dr. Tuğçe El, Acil Tıp Teknisyeni Şirin Oyan ve Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Rahmi Enis Sağlam, annenin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlarken, minik bebek ise gözlerini sağlık ekiplerinin kucağında dünyaya açtı.

Doğumun başarılı geçmesinin ardından anne ve bebeği ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi’ne ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı.