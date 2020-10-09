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Minibüsçülerden Başkan Atabay’a destek

MİNİBÜSÇÜLERDEN BAŞKAN ATABAY’A DESTEK

AYDIN 09.10.2020, 11:25
Minibüsçülerden Başkan Atabay’a destek

S.S. 80 No’lu Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kerim Güneş ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretinde bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında sosyal medya platformlarında ve bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlere, Didimliler tepki göstermeye devam ediyor.

S.S. 80 No’lu Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kerim Güneş ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Atabay’ın Didim’de rant çetelerine geçit vermediği için iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirten Güneş, Başkan Atabay’ın yanında olduklarını ifade etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, desteklerinden dolayı S.S. 80 No’lu Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kerim Güneş ve yönetimine teşekkür etti.

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