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Minare tepesinde tehlikeli çalışma

Aydın’ın Efeler ilçesinde, işçiler, bir cami minaresinde güvenlik önlemi almadan tehlikeli şekilde çalışma yaptı.

AYDIN 03.06.2022, 17:09
Minare tepesinde tehlikeli çalışma

Aydın’ın Efeler ilçesinde, işçiler, bir cami minaresinde güvenlik önlemi almadan tehlikeli şekilde çalışma yaptı.

Efeler’in en eski camilerinden olan Bey Camii’nde minare yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, işçilerin minare tepesinde kurulan iskelede güvenlik önlemi almadan çalışmaları ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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