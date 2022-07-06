Milli takım sporcusu tecrübelerini Aydınlı gençlerle paylaşacak

Milli sporcu kadrosundan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ’spor uzmanı’ olarak atanan Galatasaray Spor Kulübü ve Tekerlekli Sandalye Türk Milli Takımı sporcusu Aydınlı Deniz Acar bundan sonra tecrübelerini Aydınlı gençler ile paylaşacak.

Aydın’ın spor alt yapısı her geçen gün güçlenirken, kentte yetişen sporcular başarıları ile Aydınlıların göğüslerini kabartmaya devam ediyor. Aydın’da yetişen önemli isimlerden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ve Tekerlekli Sandalye Türk Milli Takımı sporcusu 46 yaşındaki Deniz Acar milli sporcu kadrosundan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine spor uzmanı olarak atandı. Tecrübeli sporcu Acar Aydın’da basketbol kursuna katılan çocuklarla buluşarak onlarla sohbet ederek sporun insan vücudundaki etkisini anlattı.

Bugüne kadar bir çok başarısı olduğunu ancak olimpiyat derecesi almak istediğini belirten Deniz Acar, "1 yaşında geçirdiğim ateşli bir hastalık dolayısıyla engelli kaldım ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyorum. Ama sporla tanıştıktan sonra benim için tüm engeller kalktı. Basketbol benim için hayat kaynağım. Bu spor sayesinde sosyal çevrem arttı. Dünyanın her yerinden arkadaş edindim. Birçoğu ile ve sürekli görüşüyorum. Milli takım sporcusuyum ve çeşitli derecelerim var. Bundan dolayı devletimizin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın benim gibi başarılı milli sporculara tanımış olduğu bir haktan yararlanarak Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine spor uzmanı olarak atandım. Şimdi bundan sonraki hedefim 2024 yılındaki Paris Olimpiyatları’na katılıp orada derece yapmak istiyorum. Çeşitli Avrupa ve Dünya derecelerim var, bir tek olimpiyat derecem yok. İnşallah onu da elde edip aktif spor hayatını bırakıp bundan sonra Aydınımız ve ülkemiz adına oyuncu yetiştirmek istiyorum" dedi.