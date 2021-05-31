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Milli Park’ta sezon hazırlığı sürüyor

Yaz aylarının gelmesi ile her gün yerli ve yabancı binlerce kişiye ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda hazırlıklar sürüyor.

AYDIN 31.05.2021, 10:31
Milli Park’ta sezon hazırlığı sürüyor

Yaz aylarının gelmesi ile her gün yerli ve yabancı binlerce kişiye ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda hazırlıklar sürüyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda ekipler çalışmalarına hız verdi. Saha hazırlık çalışmalarını sürdüren ekipler ziyaretçilerin daha rahat bir ortamda tatillerini geçirebilmesi için çalışıyor. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda yoğun sezonda ziyaretçilerimizin daha rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri amacıyla saha hazırlıklarımız devam ediyor. Sağlıklı bir ortamda, Milli Parkımız ziyaretçilerimizi bekliyor" ifadeleri yer aldı.
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