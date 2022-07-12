Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla saat 13.00’da sivil araç girişine kapatılırken; içeriye sadece toplu taşıma araçları, engelli, gazi, şehit yakını ve hamile ziyaretçiler giriş yapabilecektir.

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılması ile birlikte vatandaşlar sahil kesimlerine akın etti. Birçok yerde araç ve insan oluşurken, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’da yoğunluktan nasibini aldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü saat 13.00 itibari ile milli parkın sivil araç girişine kapatılacağını açıkladı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Milli Parkımız aşırı yoğunluk sebebiyle saat 13.00’da sivil araç girişine kapatılacaktır. Toplu taşıma araçları, engelli, gazi, şehit yakını ve hamile ziyaretçilerimiz giriş yapabilecektir. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle tavsiye olunur" ifadelerine yer verildi.