Milli Mücadelenin Sökeli Kahramanı ‘Cafer Efe’ Panelde Anıldı

Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Söke Belediyesi tarafından düzenlenen panelle; milli mücadelenin yerel kahramanlarından ‘Sökeli Cafer Efe’ anıldı.

Pandemi sürecinin gölgesinde Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen paneli ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç moderatörlük yaptı. Panelde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim görevlisi Doç. Dr. Günver Güneş ve Cafer Efe romanının yazarı emekli öğretmen Sebahattin Burhan konuşmacı olarak yer aldı. Paneli izleyenler arasında Söke Belediye Meclis Üyeleri Saime Cantürk, Mehmet Mert de yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü bu yıl içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle arzu ettikleri, gönüllerinden geçtiği gibi çok coşkulu kutlayamadıklarını söyledi. Arıkan; “Söke Belediyesi olarak ilçe tarihimizde çok öneli bir yeri olan Sökemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde düzenlediğimiz panel ile kurtuluş savaşı kahramanlarımızı başta Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden yerel kahramanlarımız efelerimizi anmak istedik. Söke’nin kurtuluşunda mücadele eden hayatlarını feda eden tüm efelerimiz, kahramanlarımız elbette bizler için hepsi önemli. Her birinin kalplerimizde ayrı bir yerleri var. Bu gün burada rahatça, özgürce yasabiliyorsak onların sayesinde varız. O kahramanlarımızdan biri de hepimizin bildiği gibi Cafer Efe. Girit Kökenli Cafer Efe ile ilgili bu güne kadar pek çok bilgi yazıldı, paylaşıldı. Bu günde bu toplantıda Cafer Efe ile ilgili daha geniş bilgi ve onun yaşam öyküsünü değerli panelistlerimiz den dinleyeceğiz.” dedi.

Panele katılan konuşmacılar yaptıkları araştırmaları paylaşırlarken, toplantıya katılan konuklardan Germencik Cafer Efe Derneği Başkanı aynı zamanda Cafer Efe’nin yakın mücadele arkadaşlarından Giritli Hacı Mustafa Bey’in torunu Kamuran Güler de aile büyüklerinden dinlediği Cafer Efe ve arkadaşlarının öykülerini, onun pusuya düşürülerek hayatını kaybetmesini anlattı.

Toplantıya katılan konuşmacılar Söke Belediyesine teşekkür ederlerken iki yıl sonra kutlanacak olan ilçenin 100. yıl kutlamalarında Söke’de daha geniş katılımlı Söke’nin milli mücadele dönemine ışık tutacak bir sempozyum düzenlenmesini istediler. Söke’de milli mücadele müzesi kurulmasının yanı sıra kurtuluş savaşında ilçeye ilk giren asker olan Teğmen Rıfat’ın isminin Söke de yaşatılması konusu da gündeme geldi. Panelin bitiminde konuşmacılara plaket takdim edilerek teşekkür edildi.