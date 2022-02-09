“Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi

9 Şubat Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 98. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Milli Mücadelede Söke” paneli düzenlendi. Söke İlçe Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Kent Konseyi ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen panel, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in yaptığı “Milli Mücadelede Söke” konulu panelde konuşma yapan Prof. Dr. Fatma Neval Genç gerçekleştirilen panelin güzel bir işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi. Panele katılan konuşmacılar, Ahmet Mehmet Efendioğlu ve Emin Elmacı’nın da önemli araştırmaları olduğunun altını çizdi. Özellikle Dr. Ahmet Mehmet Efendioğlu’nun Milli Mücadele’nin ilk şehidi Bekir Sıtkı Efendi ile ilgili araştırmalarının Söke ve o dönemin adıyla Yoran, bugünkü Didim ilçesi için çok önemli olduğu dile getirildi.