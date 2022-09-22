Milletvekili Şahin Tin’den Başkan Kaplan’a övgü

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçeye yapılan yatırımlar değerlendirilirken, Milletvekili Tin, Başkan Kaplan’ı tebrik ederek, övgü ile bahsetti.

AK Parti Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programında Aydın’da gerçekleştirilen program sonrası Koçarlı ilçesini ziyaret etti. Koçarlı’da Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret eden Tin, ilçede gerçekleşen ve gerçekleşecek olan yatırımlar hakkına Başkan Kaplan’dan bilgi aldı

Göreve geldiği günden bu yana Koçarlı’yı Marka İlçe yapma yolunda yatırımlar gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ziyarette yaptığı konuşmada, söz verdikleri projelerin yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Marka ilçe olma noktasında bizim sözümüz vardı. Söz verdiğimiz projelerimizin çoğunu tamamladık. Bu da Yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. Geri kalan yüzde 30’luk kısmının bir bölümü ihale aşamasında, diğer bölümü ise hazırlık aşamasında. Seçim beyannamemizin dışında ki birçok yatırımı da ilçemize kazandırdık. Allah’a şükürler olsun ki bir sürü projeyi başardık ve ilçemize kazandırdık. Yeni ihalelerimiz ve Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanımızın gayretlerini de halkımız görüyor. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleriyle biz de ilçemizi geliştiriyoruz ve değiştiriyoruz. Daha da iyi günler Koçarlı halkını bekliyor. Hem kamusal hem belediye yatırımları, tarihi, kültürel ve sosyal alanda vatandaşlarımızı gündelik hayatta etki edecek sosyal ve ekonomik alandaki projelerle destekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Ve diyoruz ki 2024’ün anahtarı 2023’tür. Bu yüzden de 2023 seçimleri hedefimiz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğine yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin ise ziyarette yaptığı konuşmada Koçarlı’nın zaten marka bir ilçe olduğunu söyleyerek, “Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Şahsınıza, ekibinize herkese. Siz zaten marka ilçesiniz. Cumhurbaşkanımız da ilçenize geldi. Yatırımlarınızı saymak bile yarım saat sürdü. 3 buçuk yılda bu kadar yatırım yapmak her ilçeye nasip olmaz. 15 yıl burayı CHP Yönetti. AK Parti Belediyeciliği 3 buçuk yılda bu kadar güzel işler yaptı. Sizi tebrik etmek lazım. Sizden Allah razı olsun. Bu hizmet Koçarlı’mıza, Aydın’ımıza, ülkemize hizmet demek, millete hizmet demek. Gelecek dönemde de aynı hız ve başarı ile çalışacağınıza şüphem yok. Çok çalışmışsınız. Bu farkı, bu millet, köylü, vatandaş görmüştür. Aslında bu değişimin yansıması Büyükşehir’e de yansır. Nedim başkanım, Koçarlı’da 3 buçuk yılda yaptıklarını gösterdiğinde durup düşünecekler. Biz 15 yılda Aydın’da bu kadar yapmışız Koçarlı 3 buçuk yılda bu kadar yapmış diyecekler. Bu büyük bir başarı. Söylenecek çok şey var bu anlamda. Bunların her biri bize katkı olacaktır. Allah başarılarınızın devamını getirsin inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kaplan ziyaretin anısında Milletvekili Tin’e Koçarlı’nın simgelerinin yer aldığı plaket tabak, poşu ve içerisinde ilçede yetişen ürünlerin yer aldığı çanta hediye etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.