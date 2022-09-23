Milletvekili Ök, Başkan Ertürk’le gurur duyduklarını ifade etti

Aydın’ın Kuyucak ilçesini ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Belediye Başkanı Metin Ertürk’e övgüler yağdırdı. Başkan Ertürk’ü tebrik ederek AK Belediyeciliği ilçede en iyi şekilde yansıttığı için büyük gurur duyduklarını ve Kuyucak’ın sadece Aydın’a değil tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen ‘2023’e doğru Şehir Buluşmaları’ çalışmalarında Aydın’a gelen AK Partili 17 milletvekili, ilçelere dağılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili olarak Kuyucak’ı ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve Belediye Başkanı Metin Ertürk ile ilçe teşkilatının ev sahipliğinde çok sayıda ziyaret ve gençlerle buluşma gerçekleştirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ için Aydın’dayız. Aydın’da hem Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin Bakanımızla yine Genel Merkez Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve bölgeye yakın çevrelerdeki Bölge Milletvekillerimizle birlikte Aydın’ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Ben de bugün Kuyucak ilçemizdeyiz. Aydın’ın güzel ve şirin ilçesi, tabi burada Belediye Başkanımızla, İlçe Başkanımızla teşkilatımızla birlikte öncesinde toplantılar düzenledik. Mahalle Başkanlarımızla, Kadın Kolları, Gençlik Kollarıyla akşam da yine gençlerle bir araya geleceğiz. Yine mahalle ziyaretlerinde bulunuyoruz, esnaf ziyaretlerinde bulunuyoruz. Ziraat Odamızı ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bu süreçte amacımız, illere girerek hani dokunulmadık alan kalmasın, böyle bir hareket olsun anlamında bu toplantıları yapıyoruz. İlki Antalya’da başlamıştı. Pilot bölge olarak Antalya seçilmişti. Şu an Türkiye’nin birçok yerinde birçok iller de bu buluşmaları yapıyoruz. İnşallah bu ay içerisinde 81 ilde bu buluşmaları gerçekleştirerek teşkilatlarımızla birlikte geleceğiz. Tabi buradan aldığımız o vatandaşlarımızla sohbetler, dokunmalar sonunda ortaya çıkacak. Sonuçlara göre de bizlerde Milletvekilleri olarak raporları hazırlayıp, Cumhurbaşkanımıza, Parti Yönetimimize ileteceğiz. Bundan sonra artık, buradan aldığımız fitback ile birlikte 2023’e doğru yavaş yavaş politikalarımızı, politika belgelerimizi, oluşturmaya başlayacağız. Çok güzel şirin bir ilçemiz, Kuyucak birçok sorunu çözmüş, aynı zamanda yani Belediyecilik anlamında da birçok sorunun üstesinden gelmiş ilçemiz, nüfusu küçük ama vizyonu büyük bir ilçe. O da başkan sayesinde tabi biz bu 2023 seçimlerine de giderken yapılanları görmelerini kendilerinden rica ediyoruz. AK Belediyeciliğin nasıl olduğunu, AK Parti iktidarındaki yapılan çalışmaları güzel bir şekilde değerlendireceklerini inanıyoruz. İlk Kuyucak adına ve bize sahip çıkacaklarına inanıyoruz, bizim inancımız tam buradan hepsine kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kesinlikle Kuyucak’a gelsinler görsünler diyoruz, şimdi Başkanımız anlatıyor detay ama bunlar ilk Kuyucak’a geldiğinde Kuyucak Belediyesine ait mülkiyette doğru düzgün yerler park yapılacak yerler yokmuş, ben de eski bir belediyeci olarak Denizli Belediyesi’nde 5 yıl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. İnanın onları kamulaştırmak, belediye mülkiyetine almak o projeleri yapmak işte Pazar yerini yapmak kolay işler değil. 3 katlı Pazar yerini yapmak işte oraları yıkıp kamulaştırmak gerçekten bir Belediye Başkanı için çok zor işler. Bunu çok güzel bir şekilde Kuyucak’ta başarı sağlanmış. İnşallah bu Aydın’a örnek olsun diğer ilçelere de gelsinler görsünler Aydın’daki diğer Belediye Başkanları” dedi.

Gençlerin pasif Cumhurbaşkanı görmeyi tercih etmediklerini daha güçlü ve dirayetli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istediklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “2023’e giderken Şehir Toplantıları adı altında bugün yaptığımız çalışmada Denizli Milletvekilimiz Nilgün Ök hanımefendi beraber ilçemizde belediye ziyaretiyle başlayan bir takım çalışmalar yapıldı. Çokta başarılı çalışmalar oldu. Bunların içerisinde mahalle başkanlarımızla toplantılar, esnaf ziyareti, yaşlılarımıza ziyaretler, şehit ailesine ziyaret gibi birçok etkinlik yapıldı. Vatandaşlarımızla beraber yaptığımız görüşmeler de çok güzel olumlu tepkiler aldık. Bu toplantılar tüm Aydın’ımız da eş zamanlı olarak 17 ilçemizde gerçekleştirildi. Kuyucak’ta da Nilgün Ök hanımefendiyle beraber Sayın Milletvekilimizle beraber biz de Kuyucak’ta çalışmalar gerçekleştirdik. En son işte Gençlik Merkezimiz de gençlerimizle sohbet havasında bir toplantı gerçekleştirdik. Gençlerimizi çok enerjik buldum, hakikaten gençlerimiz çok ilgiliydi ve 2023 hedeflerimizi kendileriyle konuştuk ve onlardaki şu enerjiyi hissettik. Artık gençler pasif, pısırık Cumhurbaşkanlarını tercih etmiyor. Dik duran, dirayetli, Dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanlarını istiyorlar. O da biz de var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da, inşallah 2023 seçimlerinde başarılı bir şekilde sonuçlandıracağımızı gençlerimizden söz aldık. Ben tüm Kuyucak halkımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim tabi çalışmalarımız ilçe teşkilatımızla beraber devam ediyor. Gençlerimizle beraber buluşmalarımız önümüzdeki günlerde de gruplar halinde devam edecek. Gençlerimiz bizim için önemli, kendileriyle bu görüşmeleri buluşmaları yaptığımız da onlar da hakikaten 2023’ü dört gözle bekliyorlar. Ve ülkemizdeki gelişmelere onlarda omuz vermek istiyorlar. Bu güzel çalışmaların, ülkemizin büyümesini, gelişmesini onlar da istiyor. Ben teşekkür ediyorum” dedi.