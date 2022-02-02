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Millet İttifakı’ndan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına yapılan silahlı saldırıya sert tepki

Millet İttifakı’nın Aydın yöneticileri, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yönelik olarak dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde bir araya gelen CHP ve İYİ Parti’nin Aydın İl yöneticileri ve Millet İttifakı Belediye Başkanlarından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ortak bir basın açıklaması ile tehdit, şantaj ve şiddet içeren hiçbir eylemin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

AYDIN 02.02.2022, 09:46
Millet İttifakı’ndan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına yapılan silahlı saldırıya sert tepki

Millet İttifakı’nın Aydın yöneticileri, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yönelik olarak dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde bir araya gelen CHP ve İYİ Parti’nin Aydın İl yöneticileri ve Millet İttifakı Belediye Başkanlarından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ortak bir basın açıklaması ile tehdit, şantaj ve şiddet içeren hiçbir eylemin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çevre ilçelerin belediye başkanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırının fail ve azmettiricilerinin geçmişte de benzer eylemler ile gündeme geldiğini belirterek “Asıl sorun geçmişte bu tarz olaylara maruz kalanların, dün yaşanan saldırı sonrasında hiçbir şekilde tepki göstermemesi ve hatta sonrasında bu eli kanlı rantçı zihniyet ile aynı resim kareleri içinde yer almış olmalarıdır. Dün yaşanan olayın asıl sorumluları da geçmişte bu eli kanlı çetelere prim tanıyanlardır. Bu üzücü olaydan siyasi rant elde etmeye çalışanlar şunu iyi bilmedir ki; CHP mensupları olarak, belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızla hiçbir ranta geçit vermeyeceğimizi beyan ettik. Kuşadası’nda da böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Yaşanan silahlı saldırı sonrasında olay gerekçesi olarak gerek sosyal medya hesaplarında gerekse bazı haber sitelerinde yer verilen saldırı nedeninin gerçeklerle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren faile ve arkasındaki karanlık zihniyete asla prim vermeyeceğiz” dedi.

Kuşadası’nın 30 yıldır görmediği bir hizmet seferberliği yaşadığını ifade eden CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır “Kentimiz baştan aşağı yenileniyor. Kuşadası kamuoyu belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde takdir ediyor. Bu tarz çirkin bir olaydan siyasi rant kazanmaya çalışanlara da itibar etmiyor” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sevgi ve hoşgörü dilinin önemine dikkat çeken Ali Çankır şöyle konuştu: “Ancak sahip olduğumuz hoşgörü anlayışını ve iyi niyeti suiistimal etmeye kalkanlar şunu çok iyi bilmelidir ki bizler bu kirli düşüncelere ve kirli zihniyetlere karşı en sert şekilde durmaya ve halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Hiçbir CHP’li belediye başkanı ve CHP mensubu bugüne kadar ucuz tehditlere boyun eğmedi, bundan sonra da boyun eğmeyecek. Değerli Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan’a ve şahsında tüm Kuşadalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun.”

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