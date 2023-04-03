Mıcırda kayan motosiklet otomobilin altına girdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet, virajdan dönerken mıcırda kayıp karşı şeritten gelen otomobilin altında kaldı. İş makinesi yardımıyla otomobilin altından çıkarılan kurye ağır yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette kurye olarak çalışan M.A.Ö., siparişi teslim etmek üzere motosikletle yola çıktı. Kuşadası Sanayi Sitesi karşısında virajı dönmek isteyen kurye, asfalt üzerinde mıcırlara girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, karşı şeritten gelen Ö.M. kontrolündeki 35 BAS 310 plakalı otomobilin altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bir iş makinesi yardımıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırılarak motosiklet sürücüsü kurtarıldı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.