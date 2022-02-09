MHP’li Alıcık’tan kuruluş yıldönümü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 53. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk Milliyetçiliği’ne dikkat çeken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “Her zaman genel başkanımızın yolunda, Türk Milleti’nin emrindeyiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP’nin kuruluşunun 53. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in emanetini emin kılan Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin yolunda ve emrinde olduklarını belirten Alıcık; “Zorlu imtihanlarda türbedarı, kurşun gibi ortamlarda hissedarı, zulmet dolu günlerde bayraktarı, çetin şartlarda sancaktarı olan üstün meziyetli, temiz mizaçlı, halis imanlı dava arkadaşlarımla övünüyor, şükranlarımı sunuyorum. Elleri öpülesi ecdadımız başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Mareşal Fevzi Çakmak’a, Osman Bölükbaşı’ndan Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş’e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetimizin kutup başlarına Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz diliyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan geçen, yardan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, sebatları devasa gazilerimize, Taş Medreseli yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum.

Başbuğumuzun emanetini emin kılan, MHP Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin yolunda, yüce Türk Milletinin emrindeyiz. Seveni fani, sevileni baki, sevgisi ebedi, sevdamız, Milliyetçi Hareket Partimizin 53. yaşı kutlu olsun, niyaz ederim ki, tarihi varlığımız, haklı bahtiyarlığımız ebedi olsun” dedi.