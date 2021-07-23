MHP’li Alıcık, Erzurum Kongresi’ni unutmadı

“Milli Sınırlar” ifadesinin ilk kez kullanıldığı Erzurum Kongresi’nin 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, birliktelik vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Erzurum Kongresi’nin 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, birliktelik vurgusu yaptığı mesajında, “102 yıl önce 23 Temmuz 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz kabul edilmesinin önemli adımlarından biri oldu. Türk Milletimizin demokratik hayata geçişinin dönüm taşlarından, kendi kaderini, geleceğini Türk Milletinin kendisin tayin etme iradesini cihana ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş planı, Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en önemli belgesidir. Erzurum Kongresi’nde manda ve himaye kabul edilemez kararı Türk Milleti tarafından talimat kabul edilmiş, Türk Yurdunun her yerinde topyekun bir mücadele başlamış, Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık hedefine ulaşılmıştır. Erzurum Kongresinde ortaya konan azim ve kararlılığın, bugün bizlere ve özellikle Türk Gençliğine milli ilham kaynağı olması, güçlü geleceğe yürüyüşümüzde rehber olması en büyük dileğimdir. Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını gururla, saygı ve minnetle yad ediyorum” dedi.