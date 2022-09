MHP’den Naz Naz’a baklava dopingi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ve beraberindeki heyet, Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları ziyaret ederek baklava ikram etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ziyarette MHP heyetini, Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Alıcık ve beraberindeki heyet, Eşin Group Nazilli Belediyespor profesyonel futbol takına Esenler Erokspor maçı ve sezon için başarı diledi.

Nazilli Belediyespor’un kendisi için değerli olduğunu söyleyen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık desteklerinin her zaman süreceğini belirtti. Alıcık, "Nazilli Belediyespor şehrimizin takımıdır. Önce Allah’a sonra sizlere güveniyoruz. Bu takım iyi olacak. Sizler kaliteli futbolcularsınız. Biz MHP İl ve İlçe teşkilatı, Aydın’ın Nazilli ilçesi sevdalısı olarak sizlerle bir araya gelmek istedik. Her zaman söylediğim gibi Nazilli Belediyespor benim evladım gibidir. Bu şehir sizin her zaman arkanızda olacaktır. Bu hafta sizleri çıkışta ayakta alkışladım. İyi günde de kötü günde de beraber olmak önemlidir. O yüzden bugünde sizlerle birlikte olmak istedik. Hocamıza, teknik ekibe, Başkan Önal Ünal ve yönetimine başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince arkanızda olacağız. Bu haftada yeneceğiz inşallah. Başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, "Bugün bizleri ziyaret ederek vermiş olduğunuz destek bizim için çok önemli. Şehrimizin markası Nazilli Belediyespor’umuzun en iyi yerlere gelmesi için her zaman birlikte beraberlik içerisinde olursak dahada güçlü oluruz. Yönetim kurulumuz ve takımımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda MHP heyeti futbolculara baklava ikramında bulunurken, Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal günün anısına Alıcık’a forma hediye etti.