MHP’den Aydın’da aday adaylığını açıklayan ilk isim Pehlivan oldu

Seçim takviminin açıklanması ile birlikte Demokrasinin kalesi Aydın’da aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Aydın’da MHP’den aday adaylığını açıklayan ilk isim ise bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan ve bir süredir MHP MYK üyesi olan Burak Pehlivan oldu. Aday adalığı başvurusunu gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burak Pehlivan, "Değerli Hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek hayır dualarını istedim. Bizler için kendisiyle aynı istikamette ve aynı iman çizgisinde mücadele etmenin onurunu yaşamaktan daha kıymetli bir hazine yoktur. Her kademesinde görev yapmaktan şeref duyduğum partimizde, Efeler Diyarı Aydınımızdan milletvekili aday adaylığı için başvurumu gerçekleştirmiş bulunuyorum. Dilerim ki; Cumhuriyetin 100.Yılında, Türk Milletini sinsice kuşatan emperyalist emellere karşı ’Tan bağımsız Türkiye’ hedefi ve ’Yeniden milli mücadele’ ruhuyla bir zaferin kapılarını aralayacağız. Bugünü düşünen değil, ecdattan teslim aldığımız bu coğrafyayı gelecek nesillere bir vatan olarak bırakmayı hedefleyen ve geleceği düşünen bir şuurla milletimizle el ele vereceğiz. Bu vesileyle, adaylık başvurusu gerçekleştirecek tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyor, her zaman bizlere gösterdiği lütuf ve bahtiyarlık için Muhterem Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.