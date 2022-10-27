MHP yönetiminden Kuto’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Siyasi Etik Kurulu Başkan vekili Deniz Depboylu, MYK Üyesi Burak Pehlivan, Aydın İl Ocak Başkanı Hakan Karakuş, MHP Kuşadası İlçe Başkanı ve KUTO Meclis Üyesi Murat İnan ve beraberindeki heyet ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a seçim sonrası hayırlı olsun dileklerini ileten Depboylu, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Daylan ve Murat Boranalp’in de katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette; Kuşadası’nın en önemli sorunlarının başında gelen otopark sorunu, ekonomi ve genel sorunlar gündeme geldi. KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın bölgelerde yapılacak uygulamalar öncesinde iç dinamiklerin görüş ve onayının alınmasının önemini dile getirdiği ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.