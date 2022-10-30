MHP MYK Üyesi Pehlivan: Cumhuriyet atalarımızın emanetidir ve bu emanet emin ellerdedir

Türkiye Cumhuriyet’i Devleti’nin kuruluşunun 99. Yıl dönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan mesaj yayınladı. Pehlivan mesajında, “Cumhuriyetimizin temellerini canlarıyla bizlere emanet eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı ordumuzun aziz şehitlerini bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet kazanımlarının Türk yurduna zenginlik kattığını ve Cumhuriyet’in kurulmasında ve Türk yurdunun emperyalistlerden uzaklaştırılmasına vesile olan şanlı Türk ordusu mensubu Şehitlerimize rahmet dileyen MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, “Kurtuluş savaşında verdikleri destansı mücadele ile tüm ülkeye kahramanlık örneği sergileyen Efelerin diyarı Aydınlı hemşerilerimizi bu milli gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Dünya tarihinin en çetin, en ulvi, en kıymetli sayfalarının Türk tarihine ait olduğuna inandığını belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, “İnsanlığı hangi cihetinden ele alıp incelemek isterseniz isteyin karşınıza yine aziz ecdadımızın mukaddes emanetleri çıkacaktır. Batı’nın kendini ispat ve sömürgelerini tahakküm altına alma gayesi ile yazdığı tarih sayfalarını değil, tarihin gerçek olarak yazıldığı sayfaları incelerseniz Orta Asya’dan başlayıp günümüze dek Türk tarihi, yaşanılan onca zorluk ve sıkıntıya rağmen şanla, şerefle dolu sayfalardan ibarettir. Bağımsızlık ve özgürlüğünden hiç taviz vermeyen, her ne şart altında olursa olsun bu aziz milletin gönderden hiç düşürmediği şanlı Ay Yıldızlı Bayrağı, yine sonsuza dek şan ve şerefle taşınacak, mazlum milletlerin sesi ve umudu olmaya devam edecektir. Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Cumhuriyet bize atalarımızdan bir emanettir ve bu emanet de emin ellerdedir” ifadelerine yer verdi.