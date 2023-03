MHP MYK Üyesi Pehlivan; “Bir yerde zorluk ve sıkıntı varsa orada kadın yoktur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Kadın, başta annelik sıfatı olmak üzere, toplumsal hayatta üstlendiği tüm vasıfları taşıyan değerdir. Tarihten bugüne Türk dünyasında ve coğrafyalarımızda adı dik duruş ve şeref timsali olarak anılmış tüm kadınlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

Türk tarihinin her döneminde kadın ve ananın baş tacı edildiğini ve zora düşen her kişi ve topluluğun bu zorluğun üstesinden kadınların destekleri geldiğini hatırlatan MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan açıklamasının devamında, “Bir yerde zorluk ve sıkıntı varsa orada kadın yoktur. Tarih boyunca zorlukları kadınlarla aşan bu millet, Kurtuluş Savaşı’nda da kadınların milli uyanış ve inançla, tüm kalbi ve ruhu ile verdiği mücadelelerle bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Bugün yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılmasında da kadınlarımızın fedakarlığı yadsınmaz. Erkeklerinin yanında her daim var olarak varlık-yokluk mücadelesi veren kadınlarımız tarihten bugüne Türk dünyasında ve tüm coğrafyalarda adı dik duruş ve şeref timsali olarak anılmıştır. Kadın, başta annelik sıfatı olmak üzere, toplumsal hayatta üstlendiği tüm vasıfları taşıyan değerdir. Bu yönüyle ailede, çalışma hayatında ve sosyal hayatta yer aldığı çoklu kimliği üzerinden kadın, toplumsal yaşamın ritmini ve nabzını belirler. Her insan bir anneden doğar ve temel kimliğini ondan alır. Bu bilinçle ele aldığımızda kadının yeri ve konumu, o toplumun mahiyetinin en net göstergesidir. Sembolik olarak 8 Mart’ta kutlansa da bizim için yılın her günü fedakar kadınlarımızındır” ifadelerini kullandı.