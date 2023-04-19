MHP Milletvekili Adayı Depboylu, Kuşadası’nda esnafları ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, Kuşadası’nda esnafları ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Aydın Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu seçim çalışmalarına hız verdi. Bugün Kuşadası’na giden Depboylu, Kahramanlar Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Seçime 25 gün kala çalışmalarına devam eden Depboylu, Kuşadası esnafının sorunlarını dinledi. Kahramanlar Caddesi’nde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, Kuşadası turizmi hakkında projelerini esnaflara anlattı. Desteklerini vereceklerini belirten esnaflar, kendi isteklerini de Milletvekili Adayı Depboylu’ya iletti. Danışmanları aracılığı ile esnaflardan gelen talepleri tek tek not alan Depboylu, seçim sonrası yapacağına dair söz verdi. Esnaf ziyaretine Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan ve yönetimi, MHP Milletvekili Adayı Osmangazi Cihangiroğlu, MHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Fahriye Acun katıldı.