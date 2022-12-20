MHP Lideri Bahçeli, Aydın’daki çalışmaları MYK Üyesi Pehlivan’dan dinledi

Aydın’da aktif bir şekilde saha çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, izlenimlerini Ankara’ya aktardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin makamında ağırladığı Pehlivan, Bahçeli’nin Efeler Diyarı Aydın’a selamlarını sosyal medya hesabından iletti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretleri sırasında vatandaşlara hitap ederken yayınlanan görüntüleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın en genç aktif siyasetçilerinden MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan paylaşımında “Milliyetçi, ülkücü hareketimizin Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi verip talimatlarını ve hayır dualarını aldım. Zât-ı âlileri tüm Aydınlı hemşerilerimize selam ve muhabbetlerini ilettiler. Çalışmalarımızda başarı ve kolaylık dileklerinde bulundular” ifadelerini kullandı.