MHP İl Başkanı Alıcık’tan ’Miraç Kandili’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bugün, Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya vasıl olmasını duayla idrak ediyoruz. Miraç Kandili, manevi ikram, ihsan ve müjdelerle dolu muazzam bir yolculuğun gönülleri, kalpleri ve insanlığın sönmeyen yüz tutmuş umutlarını aydınlatmıştır. Türk milletinin, İslam toplumlarının ve tüm insanlığın Miraç’ın aziz hatıra ve emanetlerini özümseyerek aradığı ve ihtiyaç duyduğu mutlak toparlanmayı sağlamasını niyaz ediyorum. Miraç; tefrikaya karşı birliğin, bozgunculuğa karşı beraberliğin, nefrete karşı bağışlamanın, iftiraya karşı izzetin, günah ve şirke karşı kerem ve kudretin yüce yolculuğudur. Zamanlar üstü bu aziz yolculuk manevi hayatımızda, ruh derinliklerimizde her zaman var olacak, hürmet ve hayranlıkla yâd edilecektir. Bu gecenin feyzinden, mamevi bereketinden istifade etmemiz dileğim ile; Aziz Türk Milletimizin, İslam dünyasının, hemşerilerimin, dava arkadaşlarımın ve varlıkları güven veren gençlerimizin Miraç Kandili’ni yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmek, af ve merhametin miracına layık olabilmek nasip olsun."