MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
MHP İL BAŞKANI ALICIK, REKTÖR ALDEMİR’İ ZİYARET ETTİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP önceki dönem İl Başkanı Burak Pehlivan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, şehrin gelişimi içinde lokomotif görevi üstlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın’ın tüm dinamikleriyle iş birliği içinde yapılan her çalışmayı önemsediğini ifade etti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin Aydın’ın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın ve Üniversite adına hedeflenen başarıyı yakalamak için her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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