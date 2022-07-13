MHP İl Başkanı Alıcık: "On İki Ada’nın yüzü de yüreği de Türkiye’ye dönüktür"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ’Denizlerdeki Misak-ı Milli’ haritası üzerinden eleştirmesiyle ilgili açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Ege’de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Türk milleti hakkından vazgeçmez, egemenlik haklarını çiğnetmez, sorulacak hesabı da hiçbir mihrakın yanına bırakmaz" dedi.

Yunanistan’ın, Söke’ye bağlı Doğanbey’i kapsayan güzergahın hemen yanındaki gayri askeri statüde bulunan Sisam Adası’nda askeri tatbikat gerçekleştirmesinin yankıları sürerken, Yunan Başbakan Miçotakis’in MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ‘Denizlerdeki Misak-ı Milli’ haritası üzerinden küstah sözlerle hedef alması, MHP Aydın İl Başkanı Alıcık’ın tepkisini çekti.

Miçotakis’e gönderme yaptı

Yunanistan’ın son zamanlarda bazı batılı ülkelerin desteğiyle Ege’de gerginliği artırmaya yönelik tutum, eylem ve işgal altında tuttuğu adalar üzerinden tahriklere hız kazandırmaya başladığını vurgulayan Başkan Alıcık, Miçotakis’e bir gönderme yaptı. Alıcık, açıklamasında “Sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla dolaşan bir fıkra var. Miçotakis diyor ki; ’Türkler sandığınız kadar güçlü değil!’ Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan da bu sözlere cevaben diyor ki; ‘Beni de böyle kandırdılar’. Ermenistan, Karabağ’da batılı güçlerin teşviki ile yanlış işlere kalkışmasının sonucunu ağır bir mağlubiyetle ödediyse Yunanistan’ı da aynı kaçınılmaz son beklemektedir. Bugün yine batılı devletlerin oyuncağı olmasının sonucunu kendisini Rusya’ya karşı yıkıcı bir savaşın içinde bularak ödeyen Ukrayna’nın içine düştüğü durum da bellidir. Yunanistan, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İzmir’de gerçekleşen Efes-2022 tatbikatının ardından adeta ne yapacağını bilemez duruma geldi. Sisam’da geçtiğimiz günlerde yaptıkları sözde tatbikatla Türkiye’ye akıllarınca gözdağı vermeye kalkışan Yunanistan, komşuluk ilişkilerinde bizim barışçıl tutumumuzu yok sayan bir anlayış içerisinde pervasızlığına devam etmektedir. Hele ki Sisam’da bir süredir askeri yığınak artırmaya yönelik sinsi çalışmaları da dikkatimizden kaçmamaktadır. Lozan ve Paris Anlaşmalarına göre, gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan yönetimi suçludur, insanlık ve uluslararası hukuk nezdinde sorumludur. Damarımıza basan kim olursa kalbini sökeceğimizi iyi bilsin, müstevli kalıntıları şehadete kucak açıp milli onurumuzdan ödün vermeyeceğimizi de sefil akıllarına iyice yerleştirsinler” dedi.

“Liderimizin adını ağzına alması hadsizliktir”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik “Denizlerdeki Misak-ı Millimiz” başlıklı harita üzerinde sarf ettiği küstah sözlere ilişkin de konuşan Başkan Alıcık, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ege’deki Yunan işgaline karşı tarihsel duruşu dün de bugün de yarın da aynıdır ve aynı olacaktır. Bizim tarafımız Cumhur İttifakı olarak Türk milletinden yanadır. Denizlerdeki Misak-ı Millimiz ve Mavi Vatan kapsamında bizim neyi savunduğumuz da net olarak ortadadır. Miçotakis’in da Atina’dan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a aklı sıra liderimizi şikayet eden tavrı da açıkçası gülünçtür. Türk dünyasına ve Türklüğe mal olmuş Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin adını ağzına almak, batılı güçlerin ve ABD’nin kuklası olmuş emperyalizmin miçosu, Miçotakis dedelerinin durumundan ders çıkarmalıdır" ifadelerine yer verdi.