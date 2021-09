MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını, idam edilişlerinin 60. yılı dolayısıyla andı. Her darbenin bir nevi işgal olduğunu belirten MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, “Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir” diyerek Menderes ve arkadaşlarını andı.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un, Türkiye’nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların elbirliğiyle planlayıp uygulamaya geçirdikleri zincirleme suikastlar tarihi olduğunu belirten Başkan Alıcık, “Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir. Her darbe haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi demektir. Her darbe vesayetçi mihrakların, demokrasi düşmanlarının denetim ve kontrolü ele geçirmesi demektir” dedi.

Artık darbeler döneminin kapandığını kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Alıcık açıklamasının devamında “Millet iradesi yalnızca Allah’ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir. 16 Eylül 1961’de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 17 Eylül’de de hemşerimiz Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam edilerek şehit edilmişlerdir. Allah rahmet eylesin. Bu vesile ile hayatını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz’da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Kovid-19’dan vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Artık darbeler dönemi kapanmıştır” diyerek Türk Milletinin artık buna izin vermeyeceğini söyledi.