MHP İl Başkanı Alıcık: "Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplum geleceği umutla karşılayamaz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansızdır” dedi.

Türk milletinin olduğu gibi, Türk Kadınının da zaferle dolu bir tarihinin odluğunu belirten MHP Aydın İl Bakanı Haluk Alıcık, “Kadın; Türk Milletimizin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın; nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye’yi büyütecektir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük güçtür" dedi.

Toplumda kadınların mutlu olmasının önemine de değinen MHP Aydın İl başkanı Haluk Alıcık, "Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk milletimiz kadınlarına en yüksek değeri veren yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır. Aydın’dan da tarihe altın harflerle adını yazdırmış pek çok kadınımız vardır” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.