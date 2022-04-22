MHP İl Başkanı Alıcık; "23 Nisan dönüm noktasıdır"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan’ın dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek "Türklüğün kötü gidişatı döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci yaşını kutlayan Başkan Alıcık, "TBMM’nin açılması, akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün kötü gidişatını döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır. TBMM silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır. İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. TBMM, 15 Temmuz’da bir kez daha Gazilik unvanını teyit etmiştir. Bu çok özel günün, çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi ise, millet ve devlet hayatının süreklilik içermesine yönelik idealist bir bakışın her daim var olduğunu göstermiştir. Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 102’inci açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz Türk Milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk’ümüzün hedeflerine doğru, endüstri 4.0 disiplinde, yapay zeka çağını kaçırmayacağına inandığım çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Türk Milleti var olsun. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.