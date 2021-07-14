MHP İl Başkanı Alıcık; “15 Temmuz her şeyden önce terörist darbe kalkışmasıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alıcık, “15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır" diyerek başladığı mesajında, “15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü zalimlerin tetikçiliğini alenen üstlenip cani ve hain yüzünü hayâsız ve hunhar şekilde göstermiştir. Fetihlerimizin intikamını, zaferlerimizin rövanşını almak için kuyruğa giren Türk düşmanlarının hiç boş durmadığı, ya doğrudan ya da devşirdikleri hainlerle rehavetimizi kollayıp müsait bir ortam yokladıkları bilinen bir husustur. Sevk ve idare merkezi Pensilvanya, emir ve komuta zinciri de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik yapısının dışındadır. Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz’da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti 15 Temmuz’da destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir. 15 Temmuz’da batıl Hakk’ı alt edememiştir. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim, hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir. Yeni 15 Temmuzların olmaması için Allah’tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır. Gidecek başka yerimiz yoktur. Sığınacak başka yurdumuz yoktur. Altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız da yoktur. Ne yapacaksak burada, Türk Milletinin son yurdunda, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Alemde şer bitmezse, herkes duysun ki, Oğuz neslinde er tükenmez, tükenmeyecektir. 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran şehitlerimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakaarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize, elbette büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz her daim muzaffer olsun. Rabbim Türk milletimizi korusun, ilelebet kollasın, himaye etsin. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.