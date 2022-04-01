MHP Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti

MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa etti.

2018 yılından bu yana MHP Didim İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Fikret Alkaya, sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti. Alkaya’nın istifasının doğrulayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, istifanın kabul edildiğini ve kısa sürede yeni ilçe başkanının belirleneceğini belirtti.