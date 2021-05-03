MHP Aydın İl Başkanı Alıcık’tan ’3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milleti için fedakarlığa ve cefakarlığa hazır olan Türk milliyetçilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarihi nitelikli bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen Başkan Haluk Alıcık, "3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara’da toplanan ülkücü gençler haksızlığı kabullenmeyen, zulme eğilmeyen, güce boyun bükmeyen soylu tavırları gıpta edilecek ve asla unutulmayacak bir mücadele onurunu belgelemiştir. Türk milliyetçilerini sindirmek, yıldırmak, karanlıkta boğmak isteyen hasis ve hasım odaklar; inanmışlık karşısında gerilemek, cesaret ve dirayet karşısında diz çökmek zorunda kalmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin de aralarında bulunduğu 23 şuurlu Türk milliyetçisi, Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş gösterdiler. Türk milliyetçiliği milletimize yabancı ve aykırı dayatmaları boşa çıkarmanın, bağımsız yaşamanın, milli kimlik ve köküne sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin ifade ve irade namusudur. Kutlu davamızın hiçbir yerinde, ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, ötekileştirme, yabancılaştırma yoktur. Bilakis birlikte yaşama ve yaşatma ülküsünün olgunlaştığı iddia, ideal ve inanmışlık vardır" dedi.

Cumhur İttifakı’nın milli beka ve huzuru temin amacıyla hedeflerine ulaşmasının büyük bir ihtiyaç ve mecburiyet olduğunu ifade eden Alıcık, "Türkiye’de sosyal bir uyanış olacaksa, milli kalkınma sağlanacaksa, milli diriliş ve toparlanma temin edilecekse bu gayeler ancak ve ancak Türk milliyetçilerinin inisiyatif almasıyla gerçekleşeceğinin şuuru ile bir kez daha tarihi nitelikli bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuriyet’in üçüncü evresine geçişi sorumluluk anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçilileri, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucu iradesinde yatan engin birikimini yarınlara taşımayı da başaracaktır. Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla Cumhur İttifakı’nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir. 3 Mayıs 1944’ün kahraman simaları kutlu iradeye sahip dava adamı, duruşları ile de dava adamlığı nedir yaşayarak gösteren başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Nihal Atsız hocamız olmak üzere, hayatlarını vatan ve millet yolunda kaybeden tüm aziz dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Büyük Türk milletinin ve değerli ülkücü kardeşlerimin 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü kutluyorum" ifadelerini kullandı.