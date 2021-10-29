MHP Aydın İl Başkanı Alıcık’ın 29 Ekim mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla bir yayımladığı mesajında, “Türkiye’de rejimin adı Cumhuriyet’tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı bir davanın, zulme boyun eğmeyen Türk milliyetçisi bir şuurun ilelebet payidar kalacak bir mirası, her şartta müdafaa edilecek kutlu bir emaneti olduğu belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Türkiye Cumhuriyeti; teslimiyetçi odaklara da tarihi bir cevap, milli bir duruş olarak ibra ve ilandır. Ne var ki bu teslimiyetçi kuşağın tortu ve torunları zalimler, zulme yandaşlık yapanlar, baskıya, dayatmaya refakat eden tavizkarlar defaten tekrar şanslarını denemiş, 15 Temmuz hainliği ile bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin surlarında gedik açmak istemişler, Türk milletinin azim ve kararlığı ile darmadağın edilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kötüleyenlerin, milli birlik ve bin yıllık kardeşlik hukukuna içten içe kin ve nefret duyanların oyunlarını bozacak, bu milli ve tarihi görevi layıkıyla yerine getirecek, hasretle beklenilen hesaplaşmayı gerçekleştirecek tek merci ise büyük Türk milletidir. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde çıkarılmak istenen rotasında kalacak, geleceğin ümitleriyle kucaklaşacaktır. Atatürk’ümüzün hedeflerine yönelmiş, Cumhur İttifakı disiplininde güçlü siyasi irade, erdem ve ahlak zemininde bilim üreten Türk gençliği, kahraman Türk ordumuz, Türk polisimiz ve her kademedeki memurlar, bürokratlarımız kısaca yüce Türk milletimiz ve Türkiye Cumhuriyetimizin en büyük teminatı ve gücüdür" dedi.

MHP İl Başkanı Alıcık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin ortak değeri ve devletin kurucusu olduğunu ifade ederek, "Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin önderidir, ilk meclis başkanımızdır, ilk cumhurbaşkanımızdır. Tavrımız nettir, duruşumuz kuvayi milliyedir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Bizler faniyiz, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmeyecektir. Türkiye’de rejimin adı Cumhuriyet’tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Güvence kahraman Türk nesilleridir. Türk milletimizin, Aydınlı yiğit efe yürekli hemşerilerimizin, dava arkadaşlarımızın ve Türk gençliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, en içten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kahramanlara, şehadetleriyle bizlere bağımsız yaşama duygusunu aşılayan muhterem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.