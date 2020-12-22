MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sarıkamış, Türk Milleti’nin ölümle imtihanının, feda ve fedakarlık zirvesinin, Türk yiğitlerimizin tarihe düştükleri müthiş notun 22 Aralık’ta Sarıkamış’ta atıldığı gündür. 1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olmasının 106. yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O günün anılarının bugünkü gençlere birer ibret vesikası olmasını dilerim. Sarıkamış şehitlerimiz namus ve ahlak simgeleri, onur ve şeref payeleridir. Sarıkamış şehitlerimiz karanlık bir geleceğin aydınlık ve bereketli sıcak yüzleridir. Cenabı Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah hepsinden razı olsun."