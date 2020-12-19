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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir ile görüştü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
AYDIN 19.12.2020, 10:11
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.Şehre katkı sağlayacak olan kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite olarak Aydın adına ortak projelere açık olduğunu belirtti. ADÜ’nün Aydın için lokomotif görevi üstlenen bir kurum olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapılan bilimsel çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.
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