MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve il yöneticileri ilçe teşkilatında istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Alıcık, "Dünyanın ve Türkiyemizin Covid-19 ile mücadele ettiği günlerde tüm sıkıntılarımızı ve zorluklarımızı el birliği ile aşacağız. MHP Genel Başkanımız, Dr.Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güç birliği, milli şuurun kalesi Cumhur İttifakı disiplininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk milleti kalkınma ve yükselme mücadelesini, alnı ak, başı dik, yüreği inançla dolu olarak, Cumhur İttifakı ikliminde mutlaka sonuçlandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Ziyaretler sonrasında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Alıcık “Gönlü zengin, müşterisini velinimet bilen, ahilik kültürümüzü yaşama ve yaşatma gayretinde olan Söke ilçemizin esnaf ve sanatkarlarına, işletmelerine misafirperverlikleri ve sohbetleri için teşekkür ederim. Hayırlı işler, bereketli kazançlar olsun. Covid-19 ile mücadelede en ön safta mücadele eden Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Hasibe Özgeçen Dinçel hanımefendi şahsında tüm kahraman sağlık çalışanlarımızı teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın kenti teşkilatlarımız hemşerilerimizin her zaman yanında ve yakınındadır" diye konuştu.