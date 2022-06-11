Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da çalışmalar devam ediyor

Aydın’da bugün aniden başlayan sağanak yağış sonrası metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Yağışla birlikte ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1560 personel ve 149 iş makinesi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “İlimiz merkezinde bugün saat 15.00’dan sonra bir saatten kısa süre içerisinde metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağış düşmüş, yağış anında, yağış öncesi hazır tutulan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal harekete geçmişlerdir. Afetle mücadele çerçevesinde 1560 personel 149 iş makinesi ve araçla müdahalede bulunulmuş, 67 noktada gelen lokal su baskını ihbarına da müdahale edilmiştir. Yağış sonrası gereken tüm çalışmalar yapılmaya halen devam edilmektedir. Yağışlar ilimizde etkisini kaybetmekle birlikte yer yer devam edeceğinden ekiplerimiz 24 saat esasına göre Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceklerdir” denildi.