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Meteoroloji’den Aydın’a ’zirai don’ uyarısı

Aydın’da yarın gece saatlerinden itibaren zirai don görülmesi bekleniyor.

AYDIN 23.03.2021, 16:30
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Meteoroloji’den Aydın’a ’zirai don’ uyarısı

Aydın’da yarın gece saatlerinden itibaren zirai don görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "24 Mart Çarşamba gece saatlerinden başlayarak, 27 Mart 2021 Cumartesi sabah saatlerine kadar sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklenmektedir. 24 Mart Çarşamba gece saatlerinden 27 Mart Cumartesi sabah saatlerine kadar il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde (25.03.2021 Perşembe gecesi) orta şiddette don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Aydın’da zirai don tehlikesine karşı başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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