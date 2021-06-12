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Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın merkez ve doğusunda öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar olan zaman dilimi içerisinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlar uyarıldı.

AYDIN 12.06.2021, 13:24
Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın merkez ve doğusunda öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar olan zaman dilimi içerisinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir merkez ve doğu ilçeleri, Aydın merkez ve doğusu ve Manisa il genelinde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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