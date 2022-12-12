Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Aydın’da 13 Aralık Salı günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m), batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Koçarlı ve Germencik) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.