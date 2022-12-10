Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Aydın’da 11 Aralık Pazar günü görülecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "11.12.2022 Pazar günü sağanak yağışların Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın’ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. İl genelinde 12.12.2022 Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.