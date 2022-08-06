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Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

AYDIN 06.08.2022, 20:06
Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın’ın doğu kesimlerinde (Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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