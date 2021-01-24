Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren (Pazartesi) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.