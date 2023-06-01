Meteoroloji’den Aydın’a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 2 Haziran Cuma günü Aydın genelinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: 02.06.2023 Cuma günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Aydın genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.