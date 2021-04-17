banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına karşı uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Aydınlıları toz aşımı ve çamur şeklinde yağışa karşı uyardı.

AYDIN 17.04.2021, 14:47
3
Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına karşı uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Aydınlıları toz aşımı ve çamur şeklinde yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Aydın’da bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz aşımı görüleceği bildirildi. Toz aşımı kaynaklı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde de çamur şeklinde yağış görüleceğini belirten yetkililer vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
15°
parçalı bulutlu