Mesleki ve teknik lise öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü teknik gezi çerçevesinde ziyaret eden Sultanhisar Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine organik tarım ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Sultanhisar Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, çevre ve insan sağlığına dost tarım teknikleri kullanılarak toprak ve su kaynakları ile ekolojik dengenin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, kimyasal gübre ve ilaç kullanımından kaçınarak havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilir tarımın yapılabilmesi hususunda organik tarımın önemi ve yaygınlaştırılması gerektiği anlatıldı. Aydın’da uygulanmakta olan ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi uygulamaları ve proje için hazırlanan slayt gösterisi ile görsel anlatım yapıldı. Ayrıca Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarı’nda toprak analiz yapım aşamaları ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapıldı.