Meslek liselilerin bilim projeleri görücüye çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bilim fuarlarının sonuncusu Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilirken, okulun 19 bilim projesi büyük beğeni topladı.

Nazilli Sanat Okulu Yaptırma Derneği tarafından 1966 yılında hizmete açılan ilçenin ilk mesleki eğitim okulu bugüne kadar gelişimini sürdürerek 11 alan ve 16 dalda eğitim-öğretim hayatını sürdürüyor. Modern yemek salonlarından spor alanlarına kadar birçok alanda hem sportif hem de akademik başarılara imza atan ve bugünkü adıyla Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin teknik elemanlarını yetiştirmeye devam ederken bir yandan da hayata geçirdiği çevreci ve bilimsel projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa adı NAMTAL olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından her yıl düzenlenen Bilim Fuarlarında birbirinden özel projelerle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Meslek lisesinin son düzenlediği bilim fuarı da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yıl ki bilim fuarına sergilenmeye hak kazanan ve destek alan 19 proje ile görücüye çıkan meslek lisesinin yine birbirinden ilginç çevreci ve teknik projeleri NAMTAL Müdürü Hayrettin Öğünç ve müdür yardımcılarının ev sahipliğinde tanıtıldı. Bilim fuarındaki projeler ise Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, ilçedeki diğer okulların müdürleri ve davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Okulun aşçıları tarafından hazırlanan geleneksel pilav, tavuk, ayran, irmik helvası ve lokma ikramları ile davetlilerin damak zevkine de hitap eden açılışın ardından fuarı gezen davetliler birbirinden özel 19 projeyi tek tek inceledi. Projelerde görev alan danışman öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı görsel şovlarla renkli anlara yaşayan Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan, özellikle menderes nehrinin kirliliğine son verecek olan, bölgenin kültürel mirasları olan Mastaura, Nysa, Afrodisias, Harpasa’nın tanıtılmasında farkındalık oluşturacak olan ve afet ve depremlerde arama kurtarma ekiplerinin gözü olacak olan projelerin desteklenerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına büyük destek veren Türkiye radyo amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi tarafından farkındalık oluşturmak için açılan stantta ise haberleşmede kullanılan telsiz türleri sergilendi. Standı gezenlere amatör telsizcilik ve AFAD Gönüllüğü ile ilgili bilgiler verilirken öğrencilere ve sergiyi gezenlere AFAD Gönüllüsü olma daveti de verildi.

Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2021-2022 yılı bilim fuarına 19 proje ile katıldıklarını ifade ederek, “Projeler arasında en önemli gördüğüm proje Menderes Nehrinin ıslahı, temizlenmesi, atıkların değerlendirilmesi, çevre düzenlemesi, yağmur sularının değerlendirilmesi, antik kentlerin tanıtılması, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak robot gözler ile geleceğin projelerine hazırlık için farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız projelerimizle yakından ilgilendi. Bu projeler yapıldıkça, hayata geçirildikçe çok kıymetli bir hal alacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.