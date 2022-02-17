Mersinbelen, sulama göletine kavuşuyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Mersinbelen Mahallesi’nin yıllardır beklediği sulama göleti inşaatı çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalledeki arazilerin su sıkıntısı kalmayacak.

Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi’nde muhtarlığın öncülüğünde başvuruları yapılan sulama göleti projesi çalışmaları devam ediyor. Mahalle halkının yıllardır talep ettiği sulama göleti için harekete geçen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun, çabalarının ardından gölet için ödenek çıkarılmasını sağladı. 2021 yılında ödeneği çıkan ve çalışmalara başlanan göletin 125 metreküp su hacmi ile tüm mahalleye yetecek sulama suyu imkanı sağlayacak. Bölgede yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle çalışmalara bir süre ara verildiğini ifade eden Mersinbelen Muhtarı Mustafa Tosun; “2021 yılında sulama göleti çalışmalarımız başladı. Şuan yağışlardan dolayı ara verildi ama tamamlandıktan sonra sulama suyu olarak vereceğiz. Yıllardan beri bunu talep ediyorduk, çok şükür bize nasip oldu. Yapımı devam ediyor, inşallah sonuçlandıracağız. Gölet için çabalarımızın ardından 2021 yılında ödenek çıkartırdık. Şu anda inşaatı devam ediyor. Yağışlar kesildiğinde tekrar çalışmalar başlayacak. Arka tarafında kalıp işi var şuan. Daha sonra borular da döşenip, köprü yapılacak. Çalışmalar başladıktan sonra yaklaşık 3 ay içerisinde biter diye düşünüyoruz. Nasip olursa bu yıl içerisinde göletimizi tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. 125 metre küp su hacmi var göletin ve arazi sulamalarında kullanacağız. Mersinbelen köyündeki arazilerin tamamını sulayacak bir gölet olacak. Tamamen Mersinbelen’e yetecek şekilde tasarlanmış, projesi yapılmış bir gölet. Bu yapıldıktan sonra suyunun dağıtımına sıra gelecek. Gölet bittikten sonra da hemen dağıtımına geçeceğiz” dedi.